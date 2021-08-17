Байден заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска из Афганистана, сообщает ТАСС."Я глубоко опечален тем, что мы наблюдаем, - сказал Джо Байден, выступая в Белом доме. - Но я не сожалею о решении прекратить войну США в Афганистане и продолжить концентрироваться на борьбе с терроризмом как там, так и в других частях мира".Американский лидер подчеркнул, что участие американских войск в гражданской войне в другой стране не соответствует национальным интересам США. Дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило эскалацией конфликта и потерями для американских военных."Американские военные не могут и не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести", - считает Джо Байден.Он также заявил, что США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью "Аль-Каида" и должны бороться с террористами в других странах. "Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями - найти тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, а также сделать так, чтобы "Аль-Каида" не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь. Мы достигли этой цели. Мы значительно ослабили "Аль-Каиду" в Афганистане", - подчеркнул президент США.Он напомнил, что США ликвидировали главаря террористической сети Усаму бен Ладена 10 лет назад. "Наша миссия в Афганистане никогда не должна была состоять в построении государства. Никогда не предполагалось, что мы будем создавать единую централизованную демократию. Наш единственный жизненно важный национальный интерес в Афганистане остается сегодня таким, каким он был всегда, - предотвращение террористической атаки на Америку. Я уже много лет заявляю, что наша миссия должна быть узко сосредоточена на борьбе с терроризмом, а не на борьбе с мятежниками или на построении государства", - отметил Байден.Он указал, что на посту президента постоянно подчеркивал необходимость сосредоточится на угрозах, с которыми США сталкиваются сегодня, в 2021 году, а не на вчерашних угрозах. "Сегодня террористическая угроза вышла далеко за пределы Афганистана: "Аш-Шабаб" в Сомали, "Аль-Каида на Аравийском полуострове", "Джебхат ан-Нусра" в Сирии, ИГ, пытавшееся создать халифат в Сирии и Ираке, а также организующее ячейки во многих странах Африки и Азии. Эти угрозы требуют нашего внимания и наших ресурсов", - добавил глава государства.Он рассказал, что США проводят эффективные контртеррористические миссии против террористических группировок во многих странах, где у них нет постоянного военного присутствия. "Если потребуется, мы сделаем то же самое в Афганистане. Мы развили контртеррористический потенциал, который позволит нам держать в поле зрения прямые угрозы Соединенным Штатам в регионе и действовать быстро и решительно в случае необходимости", - пояснил Джо Байден.Власти Соединенных Штатов видят своей первоочередной задачей эвакуацию из Афганистана американцев и помогавших им граждан республики, отметил Джо Байден. США, если потребуется, с "разрушительной силой защитят своих людей", добавил президент.Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-