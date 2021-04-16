Байден заявил, что сейчас время начать деэскалацию в отношениях с Россией

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден, выступая 15 апреля в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России, заявил, что сейчас время начать деэскалацию в отношениях с РФ, сообщает ТАСС.

Байден также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. По словам американского президента, Москве и Вашингтону "на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля".

Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью преодоления нынешнего периода напряженности. Как отметил Байден, "сейчас время начать деэскалацию".

Байден заявил, что предложил главе российского государства Владимиру Путину провести саммит в Европе летом. По его словам, "команды обсуждают данную возможность прямо сейчас". Глава Белого дома также предложил запустить в рамках встречи на высшем уровне диалог по стратегической стабильности. "На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности, - сказал он. - Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР, пандемию, изменение климата".

Он также отметил, что Россия и США - две великие державы, на которых лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность. Президент США выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру.-0-