9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, которые состоятся в пятницу, 9 октября. В настоящий момент идет активная подготовка к этому мероприятию, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", - отметила она.

Встреча состоится на уровне министров иностранных дел, уточнила Мария Захарова.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России.-0-