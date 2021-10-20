Бельгия добивается ослабления санкций ЕС в отношении белорусского калия

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгия пытается ослабить санкции Евросоюза в отношении калийной промышленности Беларуси, поскольку эти ограничения создают трудности для европейских компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо бельгийских дипломатов.

Дипломаты обратились к другим странам - членам ЕС с просьбой ослабить ограничения в отношении белорусского калия. В письме дипломаты утверждают, что санкции, введенные в отношении производителя калийных удобрений "Беларуськалия", вызвали проблемы у европейских компаний. По их мнению, на калийный сектор не следует распространять санкции.

В письме говорится, что одна из крупных бельгийских компаний, поставляющая воду в города, сталкивается с таможенными проблемами, поскольку содержание калия иногда в разы превышало допустимые санкциями нормы. В документе подчеркивается, что другие фирмы также сталкиваются с аналогичными проблемами и "могут проиграть, если Беларусь будет искать покупателей в других местах".

Бельгия предлагает, чтобы ЕС допустил отклонение до 2% от уровня содержания калия в удобрениях, который разрешен сейчас. В письме отмечается, что, если европейские компании будут вынуждены закупать калийные удобрения в других странах, это приведет к скачку цен и снижению качества калийных удобрений.

Еще один документ, с которым ознакомился Bloomberg, показывает, что более чем одно государство - член ЕС поддерживает просьбу бельгийских дипломатов. Также отмечается, что на этой неделе состоится встреча дипломатов ЕС, во время которой данный вопрос может быть рассмотрен.

В этом году цены на удобрения резко выросли, поскольку из-за более высоких цен на урожай фермеры увеличили расходы на удобрения для почвы. Более высокие затраты на питательные вещества также рискуют усугубить глобальную инфляцию продовольствия в то время, когда в мире растет число голодающих, особенно в более бедных странах.-0-