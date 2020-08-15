Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул госпитализирован после падения с моста

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул получил серьезные травмы в результате падения с моста во время однодневной гонки "Джиро ди Ломбардия". Об этом сообщает BBC.

Гонщик не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута и был госпитализирован. Он находится в сознании в больнице в Комо.

Победу в гонке одержал датчанин Якоб Фульсанг ("Астана"), вторым стал новозеландец Джордж Беннет (Jumbo Visma), третьим стал россиянин Александр Власов ("Астана").-0-