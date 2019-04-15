Беспорядки в Копенгагене: 23 человека арестованы

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Дании арестовала 23 человека в связи с беспорядками, которые произошли 14 апреля в нескольких районах Копенгагена, сообщает Euronews .

Беспорядки вспыхнули во время демонстрации основателя антииммигрантского движения Hard Line Расмуса Палудана. Противники движения напали на активиста, после чего начались столкновения противоборствующих сторон, сообщает "Датское радио" .

Сотрудники полиции попытались вмешаться в ситуацию, однако демонстранты начали забрасывать стражей правопорядка камнями. В результате полиция применила слезоточивый газ.

Позже из разных частей города стали поступать звонки о пожарах. Демонстранты поджигали автомобили, велосипеды и мусорные баки. Всего было зарегистрировано более 70 поджогов. Полиция ведет поиск злоумышленников.-0-