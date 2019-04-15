Беспорядки в Копенгагене: 23 человека арестованы

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Дании арестовала 23 человека в связи с беспорядками, которые произошли 14 апреля в нескольких районах Копенгагена, сообщает
Беспорядки вспыхнули во время демонстрации основателя антииммигрантского движения Hard Line Расмуса Палудана. Противники движения напали на активиста, после чего начались столкновения противоборствующих сторон, сообщает
Сотрудники полиции попытались вмешаться в ситуацию, однако демонстранты начали забрасывать стражей правопорядка камнями. В результате полиция применила слезоточивый газ.
Позже из разных частей города стали поступать звонки о пожарах. Демонстранты поджигали автомобили, велосипеды и мусорные баки. Всего было зарегистрировано более 70 поджогов. Полиция ведет поиск злоумышленников.-0-
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