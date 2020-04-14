Бессимптомная передача коронавируса может происходить в 70% случаев - ученые

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По мнению сингапурских ученых, передача короновируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов борьбы с ним, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

Результаты исследований показывают, что от 50 до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус, отмечают сингапурские специалисты по инфекционным заболеваниям.

Исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь считает, что передача вируса от бессимптомных носителей является одним из главных вызовов в борьбе с коронавирусом. По ее словам, отсутствие или же спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции. По мнению ученых, проводимые в массовом порядке тесты, в том числе на круизных лайнерах Германии, Исландии, Республики Корея и частично в Китае, подтверждают такие выводы.

В Сингапуре число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 2,9 тыс., из которых умерли 9 человек.-0-