Без света и тепла: отопительный сезон в Украине на грани срыва

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До полноценного старта отопительного сезона остались считанные дни. А украинская власть по-прежнему не может решить два жизненно важных вопроса: где взять газ и где взять на него деньги, пишет украинская газета "Вести".

Из-за высоких цен на голубое топливо местные советы по всей стране один за другим объявляют чрезвычайную ситуацию. Но куда более тревожной выглядит физическая нехватка энергоресурсов - как газа, так и угля. В таких условиях, как говорят эксперты, даже двухнедельные морозы могут обернуться холодными батареями и веерными отключениями света. Власти тем временем уже составляют аварийные планы отключений поставок ресурсов для промышленных предприятий.

Едва европейцы смогли опомниться после рекордного за всю историю роста цен на газ, как появилась новая проблема - его физический дефицит. Сезон закачки газа сменился сезоном отбора. Как следствие, Европа второй день подряд отбирает из подземных хранилищ больше газа, чем туда закачивает. При этом уровень запасов в европейских ПХГ находится на исторически минимальном уровне (77,04%), что на 14,07 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Для Украины, которой запасов газа вроде бы и хватает для прохождения холодов "на минималках", ситуация в Европе ставит под сомнение возможность оперативного импорта недостающего объема газа в случае сильных холодов. Так, например, по данным "Нафтогаза", в украинские ПГХ по состоянию на 16 октября закачано 18,7 млрд куб.м газа. Тогда как для прохождения отопительного сезона требуется 13 млрд куб.м. Но дело в том, что газ в украинских ПГХ не в полном объеме принадлежит государству.

"У нас порядка 4 млрд куб.м газа в подземных хранилищах нерезидентов. Они официально заявили, что начинают его отбирать. В октябре у них в планах было отобрать 500 млн куб.м. газа. Причем на продажу в ЕС. А не в Украину, как нам говорили. Еще 4,6 млрд куб.м - это технический газ. В итоге нам остается 9,5-10 млрд куб.м газа. И то структура собственности оставшегося газа - это тайна "Нафтогаза" за семью печатями. Вероятно, что среди него еще какое-то количество принадлежит резидентам, пускай 1 млрд куб.м. Соответственно, можно исходить из того, что остается 8 млрд куб.м газа. А еще есть 3 млрд - это страховой запас. Это газ поставщика последней надежды, который "Нафтогаз" не имеет права отбирать. В сухом остатке у "Нафтогаза" в оперативном потреблении находится порядка 5 млрд куб.м. А для прохождения отопительного сезона нужно 13 млрд", - рассказал "Вестям" энергетический эксперт Валентин Землянский. Поэтому, по его словам, для успешного прохождения осенне-зимнего периода Украине, вероятно, придется докупать дополнительные объемы.

Не склонен к оптимизму и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. По его словам, проблемы в энергетическом комплексе могут начаться, если температура воздуха опустится до 12-15 градусов мороза и продержится такой на протяжении двух недель. "Мы будем либо отбирать из трубы (газ, который Украина транспортирует в Европу), либо должны покупать в Словакии", - отмечает Иван Плачков.

При этом, как говорит энергетический эксперт Дмитрий Марунич, если Европу накроют длительные морозы, то велика вероятность того, что взять дополнительные объемы газа просто будет неоткуда. "Если будет холодная зима, то есть все риски перебоев с обеспечением газом стран Восточной Европы, особенно тех, у которых нет собственного ресурса. Логично предположить, что если в Центральной Европе не будет хватать газа, то, соответственно, и по реверсу в Украину может ничего не попасть. Просто физически качать будет нечего. Плюс падение объемов собственной добычи несет дополнительные риски", - сказал Дмитрий Марунич.

Тем временем власти традиционно полны оптимизма, надеются на США и предлагают весьма нестандартные варианты решения проблемы. Так, например, глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае кризисных ситуаций Украина будет брать газ "из трубы". "Если нам вдруг не будет хватать 20-30 млн куб.м в сутки, то, во-первых, наши мощности по импорту из Европы составляют 30-60 млн куб.м. А, во-вторых, когда мы готовимся к холодам, то закачиваем в трубу чуть больше газа. А потом, когда идут холода, мы можем уменьшать давление и отбирать собственный газ обратно", - сказал Юрий Витренко.

Но сегодня ситуация выглядит весьма парадоксально. Как отмечает экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, вместо импорта газа Украина его экспортирует. "По 15 млн куб.м газа в сутки уходит в направлении Европы. Нужно сделать все, чтобы это остановить. Кроме того, нам нужно возвращаться за стол переговоров с США. Договариваться об их поддержке в Восточной и Центральной Европе. Договариваться о том, что мы получим импорт газа. И тогда зона риска станет меньше, а шанс пройти этот отопительный период - больше", - отметил Андрей Коболев.

Впрочем, как говорит Дмитрий Марунич, в том, что из Украины начался отток газа, нет ничего удивительного. "Трейдеры закачивали газ еще в прошлом году по $100. Сейчас цена в 10 раз больше. Они хотят его продать", - пояснил эксперт.

В то же время пока газовые трейдеры получают сверхприбыли, в некоторых украинских областях местные власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. В частности, в Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) приняли решение считать ситуацию в области чрезвычайной в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня.

По данным местных властей, поставщики, которые ранее выиграли торги и заключили договоры на поставку газа, теперь отказываются это делать, ссылаясь на резкий рост рыночных цен на топливо. ЧС из-за отсутствия газа для бюджетных учреждений ввели и в Ивано-Франковске. Как сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, без газа остались учреждения здравоохранения, школы и детсады.

Аналогичное решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Хмельницкой области. На Полтавщине и в Кременчуге также объявили чрезвычайную ситуацию для подачи отопления. Подобная ситуация в Чернигове, в Одесской и Днепропетровской областях.

Не менее тревожная ситуация и с углем. "У нас осталось 660 тыс. т угля. И каждый день объем только сокращается. Это катастрофически мало. Нужно уже сегодня проводить разъяснительную работу. Мы должны подготовиться. Если будут пиковые нагрузки, чтобы не допускать веерных отключений, мы должны растянуть потребление, чтобы уменьшить эти пики. Возможно, стоит переносить начало рабочего дня на крупных предприятиях на разное время, подготовить графики аварийных отключений и согласовать их на уровне общин для ограничения работы промышленных предприятий. Украина - это не север Франции, тут зимы бывают очень холодными, в том числе с веерными отключениями", - отметил Иван Плачков.

По его мнению, единственный вариант нормального прохождения отопительного сезона - это приобретение угля в "госрезерв". В то же время он усомнился в способности Украинской железной дороги перевезти необходимый объем угля в силу недостаточного количества вагонов.

В то же время, как заявил замминистра энергетики Максим Немчинов, уже сегодня на уровне ведомства создаются списки предприятий, которым, вероятно, придется ограничить подачу газа и электроэнергии при наступлении кризисных явлений. "Ситуация не очень простая. Но мы имеем контракты по импорту на поставку 2 млн т угля. Еще на такой же объем мы ожидаем подписания до конца отопительного сезона. Действительно, сегодня количество угля на складах не отвечает минимально необходимому. Мы рассчитываем на стабильную работу атомной генерации. Этой зимой будут работать 13-14 блоков, а в случае необходимости и 15-й. Я понимаю, что это сложно, но такой сценарий мы взяли в расчет", - заявил Максим Немчинов.-0-