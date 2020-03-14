Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский предприниматель Билл Гейтс, являющийся одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном компанией, сообщает ТАСС.

Гейтс по-прежнему будет советником по техническим вопросам генерального директора Microsoft и других ее руководителей. Главой компании сейчас является Сатья Наделла.

Как сообщается, Гейтс с июня 2008 года сократил участие в работе Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его супругой Мелиндой. В совете директоров Microsoft теперь остаются 12 человек. Гейтс также проинформировал в соцсети, что решил выйти из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Корпорация является одним из крупнейших производителей программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).-0-