27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биткоин установил новый максимум выше $27,7 тыс., сообщает РБК.

За сутки курс криптовалюты вырос на 11,5%. При этом с начала года биткоин подорожал на 285%.

Ранее предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки оценивал потенциал роста биткоина до $50 тыс. Прогноз основан на том, что цена будет расти из-за притока на крипторынок институциональных инвесторов, а также из-за экономических проблем в США.

Издание CoinTelgraph обращает внимание, что капитализация биткоина обогнала капитализацию платежной системы Visa.-0-