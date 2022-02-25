Бюро нацбезопасности Польши: вопрос об отправке войск НАТО в Украину вообще не рассматривается

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Речи о вводе войск НАТО в Украину не идет, такой вопрос вообще не рассматривается. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью польской радиостанции ZET.

"Вопрос об отправке польских войск или войск НАТО в Украину не стоит. Вообще не рассматривается", - заявил Павел Солох.

"В этом смысле президент Зеленский был прав, что судьба Украины находится в руках самих украинцев", - констатировал глава Бюро национальной безопасности Польши.

Павел Солох добавил, что для вступления Украины в НАТО необходимо единодушие в альянсе, которого, однако, нет. "Ранее, когда стоял вопрос о дорожной карте для Украины, Франция и Германия были против", - сказал Павел Солох.

Он также отметил, что Польша будет призывать НАТО к увеличению присутствия альянса на восточном направлении.

Павел Солох также прокомментировал введение санкций против России. По его словам, санкции должны продолжаться. Вместе с тем он признал, что вводимые ограничения, похоже, Россию не впечатляют.-0-