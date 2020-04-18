Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

В этом году в связи с пандемией коронавируса схождение огня произошло с ограниченным количеством священнослужителей и при отсутствии паломников, которые традиционно приезжают из многих стран. После схождения огня представители Греческой православной церкви доставят его к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Затем делегации доставят огонь из Иерусалима в аэропорт Бен-Гурион, где его передадут представителям соответствующих стран.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне православной Пасхи, там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.-0-