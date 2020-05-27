Boeing объявила об увольнении более 6,7 тыс. сотрудников

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing приняла решение уволить более 6,7 тыс. своих сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента и генерального директора Boeing Дэвида Кэлхуна, опубликованного сегодня на сайте корпорации.

В сообщении говорится, что корпорация завершила программу добровольных увольнений, о которой объявляла в прошлом месяце. Сейчас Boeing вынуждена начать программу принудительных увольнений. Отмечается, что на этой неделе будет уведомлена группа в составе 6 770 сотрудников в США.

Дэвид Кэлхун заверил, что уволенные работники получат все причитающиеся им выплаты и страховые льготы в полном объеме.

Глава Boeing констатировал, что последствия пандемии оказали катастрофический эффект на состояние авиакомпаний в США и во всем мире. Спрос на продукцию и услуги корпорации существенно снизился.

Газета The Wall Street Journal сообщила сегодня, что Boeing на этой неделе объявит об отправке примерно 2,5 тыс. сотрудников в добровольный неоплачиваемый отпуск. Дэвид Кэлхун 29 апреля заявил, что пандемия оказала сильное негативное влияние на отрасль авиаперевозок, в связи с чем Boeing вынуждена сократить производство некоторых моделей самолетов. Это побудило руководство компании сократить 10% сотрудников по всему миру.-0-