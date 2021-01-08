8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Boeing выплатит $2,5 млрд по делу о сговоре вокруг самолетов 737 MAX, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

Компания заплатит $244 млн в качестве штрафа Минюсту, $1,77 млрд в качестве компенсации клиентам, а также $500 млн в качестве компенсации в фонд жертв авиакатастроф. "Трагические крушения рейса 610 авиакомпании Lion Air и рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines вскрыли факты мошенничества и обмана со стороны сотрудников одного из ведущих мировых авиапроизводителей", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности помощника генерального прокурора США Дэвида Бернса.

Как следует из документов, компания признала, что двое ее сотрудников передали неполные сведения о работе системы улучшения характеристик маневрирования в Федеральное управление гражданской авиации США.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.-0-