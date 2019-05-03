Боевики убили 18 мирных жителей в центральном регионе Мали

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном регионе Мали 18 мирных жителей стали жертвами атак вооруженных групп, связанных с "Аль-Каидой", сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Несколько дней назад радикалы убили 12 гражданских лиц во время вооруженной атаки на деревню Тигула, которая находится неподалеку от города Мондоро. Местные жители, которые отправились на поиски односельчан, также стали жертвами - 2 мая были убиты еще 6 человек.
Как отметили службы безопасности района, в результате двух вылазок экстремистов в общей сложности погибли 18 человек. "В город прибыла специальная комиссия центрального аппарата МВД страны для проведения экстренного расследования вооруженных нападений на местных жителей", - сообщили в одном из ведомств.-0-
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