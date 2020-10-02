Боевые действия в зоне Нагорного Карабаха продолжаются, число погибших растет

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевые действия в зоне Нагорного Карабаха продолжались всю ночь и утром в пятницу, сообщает ТАСС.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанской армии удалось взять под контроль ряд стратегических высот вокруг Мадагиза. Как следует из сообщения ведомства, азербайджанской армии также удалось продвинуться на Джебраил-Физулинском направлении фронта. "С полуночи до 7.00 (6.00 по минскому времени) уничтожено пять единиц бронетехники и автомобильной техники, три военных инфраструктурных объекта армянской стороны и значительное число живой силы противника", - отмечается в релизе.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что системы ПВО армянских сил сбили самолет и беспилотник азербайджанских ВС на северо-восточном направлении Арцаха. "По всей линии фронта военные действия продолжаются. Попытки противника в разных направлениях прорвать фронт не удались", - отметила она.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Так, по данным азербайджанского информагентства Trend, с начала эскалации конфликта погибли 19 и ранены 55 азербайджанских гражданских лиц. Данных о потерях среди азербайджанских военных пока нет. Информагентство АРМЕНПРЕСС сообщило о 103 погибших и около 120 раненых среди армянских военных. Также сообщается об 11 погибших и 60 раненых среди гражданского населения в Нагорном Карабахе.

Фото Объединенного инфоцентра Армении

Накануне также известно, что в результате обстрела в Нагорном Карабахе были ранены журналисты французской газеты Le Mond, агентства AFP, телеканала "Армения" и армянского новостного портала 24news.am. По последним данным, два журналиста Le Mond сегодня утром были транспортированы в ереванский медцентр "Эребуни".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Мировое сообщество выступило с призывами к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе прекратить насилие и возобновить переговоры. С такой инициативой выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, представители ЕСПЧ, ОБСЕ. С совместным заявлением также выступили президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.-0-