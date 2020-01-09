Более 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате последних масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы университета Сиднея.

Исследование проводилось на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год. Используя их в качестве стартовых, сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс. Дальнейшие расчеты позволили вычислить приблизительный показатель количества погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и применить его к общей площади уничтоженной огнем.

"Профессор Крис Дикман, руководивший исследованиями, пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь с 480 млн до более чем 800 млн животных. Ожидается, что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных", - говорится в сообщении пресс-службы.

При расчетах не учитывались земноводные, насекомые и другие беспозвоночные. Пожары уничтожили в Австралии 8,4 млн га леса.-0-