Более 1 тыс. человек эвакуировали в Бразилии из-за прорыва дамбы

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1 тыс. жителей бразильского штата Пернамбуку на северо-востоке страны эвакуированы из своих домов из-за прорыва дамбы, сообщает ТАСС со ссылкой на портал G1.

Уточняется, что затопило город Барра-ди-Гуабираба и сельское поселение Саире. По информации местных властей, накануне здесь выпали обильные осадки, ставшие причиной ЧП. Оповещаются близлежащие населенные пункты. Информации о жертвах нет.

В Бразилии из-за сезонных дождей на юго-востоке страны в начале года погибли более 70 человек. Самый сильный удар стихии пришелся на штат Минас-Жерайс, где количество жертв превысило 50 человек, десятки тысяч были эвакуированы.-0-