Более 100 судов пройдут Суэцкий канал до утра 30 марта

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 судов должны пройти Суэцкий канал с севера и с юга до 09:00 мск вторника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

По его словам, операция по снятию с мели огромного контейнеровоза стала первой в истории, проведенной без разгрузки, не было жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды, в том числе утечки масла, а двигатели судна остались в рабочем состоянии.

"Миссия была сложной, но она была выполнена в рекордно короткие сроки, - отметил он. - Антикризисное управление полагалось на дноуглубительные работы, буксировку и вывод контейнеровоза на фарватер. Снижение его веса было крайней мерой, и нам удалось избежать этого самого сложного и дорогостоящего сценария. Но у у нас было четкое представление, как это сделать".

"Президент ас-Сиси все время был на связи и сказал мне: на кону репутация Египта - нам нужно спасти судно и в кратчайшие сроки вернуть навигацию по каналу", - добавил Рабиа.

422 суда ожидают прохода через Суэцкий канал, никто не стал искать альтернативу.-0-