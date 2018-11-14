Более 101 тыс. мигрантов прибыли морем в Европу с начала года - МОМ

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европу с 1 января по 7 ноября 2018 года прибыли морем 101 185 мигрантов и беженцев, сообщает Международная организация по миграции (МОМ).

Согласно опубликованным данным, 49 254 из прибывших высадились на берег Испании, которая в этом году стала самым популярным пунктом назначения: на ее долю пришлось 49% всех мигрантов. На втором месте с большим отставанием оказалась Греция, на третьем - Италия.

По данным МОМ, за указанный период в Средиземном море погибли и пропали без вести 2040 мигрантов, тогда как в 2017 году трагическая участь постигла 2996 человек.

В настоящее время непрекращающийся наплыв беженцев остается серьезной проблемой для Европы. В июле 2018 года все страны - члены ООН (за исключением США) согласовали текст Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции - первого всеобъемлющего межправительственного договора, охватывающего различные аспекты этой сферы. В документе были закреплены 23 цели, в том числе спасение жизней мигрантов, обеспечение доступных путей регулируемой миграции, борьба против контрабандистов, помощь в интеграции и устранение дискриминации. Позже о своем выходе из договора заявили Венгрия, Австрия, Чехия.-0-