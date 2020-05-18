Более 110 стран поддержали призыв Австралии расследовать причины пандемии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 110 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Australian.

Как отметила министр иностранных дел Австралии Морис Пейн, которую цитирует издание, мир хочет получить ответы на вопросы об обстоятельствах кризиса, который повлекла за собой пандемия, чтобы избежать подобных катастроф в будущем. "Нам необходима независимая оценка того, что произошло, весь мир мог извлечь уроки и обеспечить все необходимое для защиты мировой системы здравоохранения. Речь идет в первую очередь о сотрудничестве для предотвращения следующей пандемии и обеспечения безопасности наших граждан", - сказала глава внешнеполитического ведомства Австралии.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что расследование не ставит своей целью обвинить какую-либо страну. "Мы просто хотим знать, что произошло, чтобы это больше не повторилось. Это довольно честный вопрос с честным намерением и честным мотивом", - сказал глава кабинета министров страны.

Первоначально предложение Канберры поддержали ключевые страны мира, включая Россию, Великобританию, Индию, Индонезию, Канаду, Новую Зеландию, Японию и все 27 государств - членов ЕС. Позднее к призыву присоединился ряд африканских стран, после чего общее государств, выступающих за проведение расследования, достигло 116. Ожидается, что соответствующее решение стран найдет отражение в резолюции 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая начнется в полдень понедельника по женевскому времени. В проекте резолюции, в частности, содержится требование "начать в самое ближайшее время <...> поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки" международных мер в борьбе с пандемией и действий ВОЗ в создавшейся ситуации.-0-