Более 120 человек в 90 странах задержаны за продажу в интернете фальшивых лекарств

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В марте на территории 90 стран провели спецоперацию "Пангея", в результате которой за продажу в интернете контрафактных медицинских препаратов задержаны 120 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александр Прокопчук.

"Из незаконного оборота изъяты контрафактные медицинские изделия на сумму свыше $14 млн. В их числе - противовирусные препараты и защитные маски", - сказал Александр Прокопчук.

Спецоперация "Пангея" проводилась в марте этого года одновременно на территории 90 стран. "Она направлена на борьбу с незаконным оборотом в интернете лекарственных средств и медицинских изделий. Поскольку начало операции практически совпало с решением ВОЗ об объявлении пандемии, этому мероприятию придавалось особое значение", - сказал глава российского бюро Интерпола.

По его словам, в России проверили более 4 тыс. подозрительных сайтов и страниц в соцсетях, выявили более 2 тыс. сайтов, занимающихся незаконной реализацией лекарственных препаратов и медицинских изделий, возбуждено 87 уголовных дел, инициировано свыше 1,1 тыс. административных проверок, за осуществление незаконной деятельности задержаны 34 человека.-0-