Более 120 тыс. жителей китайской провинции Шаньси эвакуированы из-за наводнений

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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 тыс. жителей северной китайской провинции Шаньси эвакуированы из-за наводнений, вызванных ливнями, сообщает ТАСС со ссылкой на провинциальное управление чрезвычайных ситуаций. В зоне бедствия оказались свыше 1,76 млн жителей 76 городов и уездов провинции, население которой составляет около 34,9 млн человек. Наводнения нанесли ущерб более чем 190 тыс. га сельскохозяйственных угодий провинции, разрушены около 17 тыс. построек. На прошлой неделе власти провинции Шаньси сообщили о гибели пяти человек в результате стихии. В настоящее время все усилия направлены на помощь пострадавшим. Власти уже выделили около 4 тыс. палаток, более 3,2 тыс. раскладных кроватей, свыше 10 тыс. одеял, более 8 тыс. матрасов, а также сменную одежду.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!