Более 150 поездов отменены в Испании из-за забастовки

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сеть железных дорог Испании Renfe отменила сегодня движение 155 поездов в связи с проведением забастовки работников оператора. Об этом сообщает испанская онлайн-газета El Espanol.
Ожидается, что стачка затронет интересы 11,5 тыс. клиентов железнодорожной компании, в том числе 6,3 тыс. пользователей высокоскоростных поездов (AVE) и 5,2 тыс. региональных.
Власти Испании обязали железнодорожные службы, несмотря на забастовку, поддерживать минимальный уровень предоставления услуг. Нынешняя стачка проходит накануне начала длинных выходных - по случаю празднования Дня Конституции и Дня непорочного зачатия.
Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) организовал 5 декабря три приостановки на железной дороге по четыре часа каждая: с 00.00 до 4.00, с 11.00 до 15.00 и между 20.00 и 00.00 по местному времени. Также этот профсоюз анонсировал масштабную 23-часовую забастовку 20 декабря в преддверии католического Рождества. Члены объединения выступают, в частности, против приватизации и аутсорсинга на железной дороге, а также требуют увеличения числа персонала.-0-