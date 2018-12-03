Более 20 человек пострадали из-за торнадо в США

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 случаев торнадо зафиксировано в минувшие выходные в центральной части США. По данным американского телеканала Fox News, в результате стихии погиб один человек, более 20 пострадали.
Наибольший ущерб нанесен городу Тейлорвилл в штате Иллинойс. Здесь пострадал как минимум 21 человек, более 100 домов повреждено или разрушено. Отмечается, что благодаря вовремя сработавшей системе предупреждения о торнадо удалось избежать человеческих жертв.
Между тем в соседнем штате Миссури власти сообщили о гибели одного человека. В меньшей степени торнадо затронули штаты Оклахома и Арканзас.-0-
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