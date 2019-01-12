Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Париже

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 20 человек пострадали в результате взрыва газа в центре Парижа. Как сообщает ТАСС, это предварительные данные, которые приводит префектура французской столицы.

По сведениям телеканала BFM, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, взрыв был вызван утечкой газа в булочной на улице Тревиз (9-й округ города, севернее Больших бульваров). Пекарня в это время не работала. Взрыв был большой силы - расположенные на первом этаже четырехэтажного здания помещения булочной полностью уничтожены. Во всех ближайших домах выбиты не только стекла окон, но и сломаны рамы.

Пожарная служба проводит срочную эвакуацию из соседних зданий. Создана обширная зона безопасности, большая часть улицы перекрыта. Несмотря на усилия спасателей, пожар продолжается.-0-