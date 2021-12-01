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01 декабря 2021, 20:34

Более 20 стран зафиксировали омикрон-штамм коронавируса

Фото из архива
Фото из архива
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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

По словам гендиректора, эти государства расположены в пяти из шести регионов ВОЗ. Организация относится к такому развитию событий крайне серьезно, так же должны поступать все страны, продолжил он. По его словам, в настоящее время проводится изучение нового штамма, однако предстоит еще многое узнать о его передаче, тяжести заболевания, эффективности тестов, терапевтических средств и вакцин. За последние дни несколько консультативных групп ВОЗ провели заседания, чтобы оценить имеющиеся данные и определить приоритет исследований, необходимых для ответа на эти вопросы.

Тедрос Гебрейесус поблагодарил ЮАР и Ботсвану за выявление омикрон-штамма, а также за быстрое его секвенирование и передачу информации о результатах. Он выразил вместе с тем глубокую обеспокоенность тем, что эти страны "сейчас наказаны другими за то, что поступили правильно".

Также он считает, что полный запрет на международные поездки не предотвратит распространение омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию людей, входящих в группы риска.

По словам главы ВОЗ, хотя внимание сейчас приковано к омикрон-штамму, необходимо "не забывать, что мы уже имеем дело с высокозаразным и опасным дельта-вариантом, на который сейчас приходятся почти все случаи заражения в мире". В этой связи гендиректор рекомендовал использовать имеющиеся инструменты для предотвращения передачи и спасения жизней, которые применяются сейчас против штамма дельта.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.-0-

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