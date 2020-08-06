Более 206 тыс. человек заразились COVID-19 в мире за сутки

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире увеличилось за 24 часа более чем на 206 тыс. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения 5 августа.

На 11:00 5 августа в мире были зарегистрированы 18 354 342 инфицированных и 696 147 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 206 709, умерли 5 116.

В регионе Северной и Южной Америки за сутки заразились 100 115, умерли 2 600 человек. В Европе за 24 часа количество инфицированных возросло на 21 623, умерли 476 человек.

В регионе Юго-Восточной Азии количество инфицированных за сутки увеличилось на 56 777, умерших - на 995.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 678 610. Далее следуют Бразилия (2 750 318), Индия (1 908 254), Россия (866 627), ЮАР (521 318), Мексика (443 813), Перу (433 100), Чили (362 962), Колумбия (327 850) и Иран (314 786).-0-