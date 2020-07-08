Более 2,3 млн жителей китайской провинции Хубэй находятся в зоне бедствия из-за наводнений

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,3 млн жителей китайской провинции Хубэй оказались в зоне бедствия из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Сообщается также, что в связи со стихийным бедствием погибли два человека, более 42 тыс. были срочно эвакуированы, еще около 42 тыс. человек нуждаются в помощи. В результате ливней разрушено 420 домов, еще около 400 строений повреждены. Площадь пострадавших сельхозугодий превышает 384 тыс. га, по предварительным данным, сумма экономического ущерба составляет около $354,3 млн.

Проливные дожди в провинции Хубэй начались 4 июля, в связи с чем в 14 городах и 33 уездах были введены меры экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и борьбу с наводнениями.-0-