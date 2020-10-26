Более 25 тыс. человек эвакуировали на Филиппинах из-за тайфуна "Молаве"

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни деревень к югу от Манилы (Филиппины) затоплены из-за тайфуна "Молаве". Власти эвакуировали в безопасные районы более 25 тыс. человек, сообщает Associated Press.
По данным Управления гражданской обороны, помимо 25 тыс. эвакуированных граждан еще 20 тыс. были размещены во временных убежищах, оборудованных в школах и правительственных зданиях. Наиболее пострадала из-за стихии провинция Восточный Миндоро, здесь затоплены сотни деревень, повреждены сельскохозяйственные угодья, дороги заблокированы деревьями. Многие населенные пункты остаются без электричества.
Информация о жертвах тайфуна пока не поступала, однако известно об одном пропавшем без вести в результате крушения судна у провинции Батангас к югу от Манилы.
Тайфун "Молаве" перемещается в сторону запада, фиксируются порывы ветра скоростью до 180 км/ч. Ожидается, что уже сегодня тайфун покинет границы Филиппин и переместится в Южно-Китайское море.-0-