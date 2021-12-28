Более 2,5 тыс. мигрантов погибли в море по пути в Европу в 2021 году

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море и на морском пути к северо-западу от Африки за первые 11 месяцев текущего года при попытке добраться до европейских стран. Об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает ТАСС.

"По оценкам УВКБ, с января по конец ноября более 2,5 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке достичь Европы по Средиземному морю, а также на морском пути к северо-западу от Африки", - отметили в управлении.

В распространенном в Женеве сообщении УВКБ заявило, что "глубоко расстроено" гибелью людей в результате трех кораблекрушений, произошедших с 21 по 24 декабря в Эгейском море. Погиб в общей сложности 31 человек. Представитель УВКБ в Греции Мария-Клара Мартин призвала мировое сообщество к более решительным действиям в борьбе с контрабандистами, переправляющими мигрантов в Европу. По ее словам, нужно "остановить тех, кто эксплуатирует нищету и отчаяние людей".-0-