Более 30 человек погибли во время беспорядков в ЮАР

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЮАР по меньшей мере 32 человека погибли, более 210 человек были арестованы за участие в беспорядках, сообщает телеканал RT France.

Как информирует телеканал, беспорядки происходят на протяжении уже четырех дней. В провинции Квазулу-Натал протестующие заблокировали дороги, они громят, грабят и поджигают торговые центры и магазины. В пригороде Йоханнесбурга Александре мародеры ворвались в студию местной радиостанции, разгромили ее и забрали всю аппаратуру. Для контроля и прекращения беспорядков власти привлекли армию.

Беспорядки в стране начались 8 июля после объявления о заключении в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступил 12 июля с обращением к нации и заявил, что страна пережила за последние несколько дней и ночей акты общественного насилия, которые "редко встречались за всю историю нашей демократии".-0-