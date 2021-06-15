Более 35 тыс. домов в Финляндии остались без электричества из-за разгула стихии

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 35 тыс. домов в нескольких регионах Финляндии остались в ночь на 15 июня без электричества из-за бури. Сильный ветер и дожди привели к обрывам линий электропередачи, сообщает ТАСС со ссылкой на объединение финских энергокомпаний Energiateollisuus.

Отключения зафиксированы в разных частях страны. Всего они затрагивают почти 90 населенных пунктов. На данный момент больше всего обесточенных домов - в городах Ямся и Ювяскюля (свыше 2 тыс. в каждом), а также Кангасала (около 2 тыс.).

В объединении финских энергокомпаний прогнозируют новые отключения в течение дня в восточных регионах из-за усиления ветра.

Есть данные, что стихия повлияла также на железнодорожное сообщение. В частности, оно нарушено между двумя крупными городами - Тампере и Пори.-0-