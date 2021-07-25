Более 360 тыс. человек эвакуировали из прибрежных районов Шанхая из-за тайфуна "Иньфа"

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти китайского мегаполиса Шанхай из-за тайфуна "Иньфа" ("Фейерверк") эвакуировали из прибрежных районов более 360 тыс. человек, сообщает агентство "Синьхуа".

В настоящее время скорость ветра в новом районе Пудун, который принял на себя основной удар стихии, достигает временами 24 м/с. С самого утра весь город находится во власти шквалистого ветра и сильных ливней. Экстренные службы переведены на особый режим работы в связи с частыми случаями обрыва проводов, падения рекламных щитов, веток, самих деревьев и даже фонарных столбов. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В аэропортах Шанхая временно отменены все рейсы. До 12.00 по местному времени 26 июля приостановлено движение скоростных поездов, следующих в город и из него. Власти также распорядились отменить в понедельник занятия во всех образовательных учреждениях мегаполиса и детских садах.

"Иньфа" стал шестым тайфуном в этом сезоне. В воскресенье утром он нанес удар по группе островов Чжоушань (восточная провинция Чжэцзян), а затем продолжил движение вдоль побережья в северо-западном направлении. Скорость ветра в центральной части тайфуна в настоящее время достигает 38 м/с. Согласно прогнозам метеорологов, в воскресенье вечером или понедельник рано утром он обрушится на побережье Чжэцзяна в районе города Цзясин, а также доберется до Пудуна, где объявлен оранжевый уровень опасности.-0-