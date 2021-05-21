Более 40 тыс. жителей Японии получили указание эвакуироваться из-за ливней

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жителей Японии, которые получили от властей указание эвакуироваться из-за сильных ливней, достигло 41 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Предписания с таким указанием были направлены около 20 тыс. жителей центральной префектуры Айти, а также около 6,8 тыс. жителей соседней префектуры Гифу. Ранее указание об эвакуации получили 14 тыс. человек в западных префектурах Вакаяма и Осака.

По данным агентства, как минимум два водителя авто получили травмы в префектуре Кумамото на юго-западе Японии при обрушении части дороги из-за обильных осадков. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, их жизни ничего не угрожает.

По данным национального метеорологического управления Японии, за сутки в ряде районов страны может выпасть от 100 до 200 мм осадков.-0-