Более 400 млн цветов уничтожили в Нидерландах из-за эпидемии COVID-19

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах предпринимателям пришлось уничтожить миллионы цветов из-за отсутствия спроса на рынке, связанного с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как отмечает издание со ссылкой на нидерландский конгломерат флористов Royal FloraHolland, только за последний месяц в стране уничтожено около 400 млн различных цветов, в том числе 140 млн тюльпанов. Такие радикальные методы предприняты в связи с тем, что спрос на тюльпаны резко упал, цветочные магазины по всему миру закрылись из-за пандемии. В связи с карантином во многих странах потребители оказались на самоизоляции, массовые мероприятия и праздники были отменены.

Сезон тюльпанов в Нидерландах начинается в марте и длится около восьми недель - на это время приходятся такие праздники, как Международный женский день, Пасха и Международный день матери (10 мая). В предыдущие годы производители тюльпанов в Нидерландах в разгар сезона зарабатывали в среднем около $30 млн в день. Оборот цветочной отрасли в нынешнем году сократился как минимум вдвое по сравнению с 2019-м. Представитель Royal FloraHolland рассказал, что уничтожение растений - весьма болезненный процесс для производителей, так как цветы выращиваются задолго до их реализации.

В Нидерландах, где зарегистрировано более 26 тыс. случаев заболевания коронавирусом и 2,8 тыс. летальных исходов, была принята умеренная социальная политика, направленная на борьбу с распространением вируса без полной блокировки. Школы, рестораны, бары, музеи и спортивные объекты закрыты до 28 апреля. Большинство мероприятий с участием более 30 человек запрещены до 1 июня. При этом небольшие магазины, в том числе цветочные лавки, продолжают работать - с условием, что покупатели находятся на расстоянии 1,5 м друг от друга и от работников.

В то время как производители и дистрибьюторы растений, которые в основном обслуживают местный рынок, могут продолжать работу, у цветочных предприятий, зависящих от международной торговли, дела обстоят хуже. Генеральный директор компании по экспорту цветов Barendsen Ян де Бур рассказал, что он потерял 90% своих сезонных доходов. Обычно в это время года в компании числятся 60 штатных сотрудников, а теперь здесь работают лишь шесть человек.

Как сообщалось, в нынешнем году из-за коронавируса закрыт Кекенхоф - крупнейший цветочный парк в Нидерландах. Обычно он принимает 1,5 млн посетителей в год - в разгар сезона здесь цветет около 7,5 млн тюльпанов. Сейчас прогуляться по саду можно только онлайн - для любителей цветов со всего мира организовали живописную виртуальную экскурсию по аллеям парка. -0-