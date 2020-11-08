Более 441 тыс. новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в мире - ВОЗ

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в мире выявлено свыше 441 тыс. новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Всемирной организации здравоохранения 8 ноября, информирует ТАСС.

За последние сутки, согласно данным организации, от коронавируса скончались 6 037 пациентов.

Ранее в этот день Университет Джонса Хопкинса представил свои данные по COVID-19, согласно которым, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 50 млн, умер 1 252 471 человек, а выздоровели ― 32 868 236 пациентов.-0-