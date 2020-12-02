Более 453 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы на планете за сутки

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 62,84 млн и возросло за 24 часа более чем на 453 тыс, приводит ТАСС опубликованную ВОЗ статистику.

По состоянию на 21:08 1 декабря в ВОЗ поступили сведения о 62 844 837 инфицированных и 1 465 144 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 453 170, умерших - на 7 837.

Более 46% случаев заражения за минувшие 24 часа припадают на Северную и Южную Америку (211 548), на втором месте - Европа (154 516), на третьем - Юго-Восточная Азия (41 791).

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США - 13 234 551. Далее следуют Индия (9 462 809), Бразилия (6 314 740), Россия (2 322 056), Франция (2 183 275), Испания (1 648 187), Великобритания (1 629 661), Италия (1 601 554), Аргентина (1 418 807), Колумбия (1 308 376), Мексика (1 107 071) и Германия (1 067 473).-0-