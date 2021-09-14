Более 46 млн россиян вакцинировались от COVID-19

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 46 млн россиян получили прививку от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Более 46 млн граждан РФ вакцинированы от коронавируса. Сейчас под наблюдением врачей находятся 723 тыс. россиян с коронавирусной инфекцией", - отметил Михаил Мурашко.

По его словам, система здравоохранения РФ готова к оказанию медицинской помощи, хотя большая нагрузка на нее сохраняется. "В первую очередь наша задача - оборвать этот эпидемический процесс. Самый главный и верный путь - вакцинация населения", - подчеркнул министр. Он также отметил, что обеспечить эпидемическую безопасность граждан нужно до наступления зимних холодов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 225 млн человек, более 4,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 176 085 случаев заражения, выздоровели 6 418 033 человека, умерли 194 249.-0-