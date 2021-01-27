Более 468 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 468 тыс. и превысило 99,86 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 27 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:35 мск в среду в ВОЗ поступили сведения о 99 864 391 инфицированном и 2 149 700 умерших. Число заразившихся увеличилось на 468 808, умерших - на 12 856.

Отмечается, что более 45% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (211 353), на втором месте - регион Европы (179 917), на третьем - Юго-Восточная Азия (28 732).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 25 050 308. Далее следуют Индия (10 689 527), Бразилия (8 871 393), Россия (3 774 672), Великобритания (3 689 750), Франция (3 029 792), Испания (2 629 817), Италия (2 485 956), Турция (2 442 350), Германия (2 161 279), Колумбия (2 027 746), Аргентина (1 874 801).-0-