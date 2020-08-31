Более 50 человек погибли в Нигере от наводнений

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 51 человек погиб в августе в Нигере из-за вызванных затяжными дождями оползней и наводнений. Об этом 31 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций и гуманитарных операций Нигера.

По информации агентства, начавшиеся в начале августа наводнения разрушили 26 тыс. домов, в них погибли 37 человек. Еще 14 человек утонули.

Президент Нигера Махамаду Иссуфу 31 августа посетил пять районов столицы - города Ниамей, которые больше других пострадали. Глава государства заявил, что 281 тыс. человек, которые пострадали от наводнений, получат необходимую помощь.

Проливные дожди идут в Нигере практически весь август. В результате река Нигер вышла из берегов и затопила расположенные по ее берегам поселки и города, включая столицу.-0-