Более 50 культурных объектов в Японии пострадали из-за ливней

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 54 культурных объекта, в том числе всемирного наследия ЮНЕСКО, были повреждены в результате сильнейших наводнений и оползней в Японии. Об этом сообщает японское информационное агентство KYODO.

Среди пострадавших объектов - угольная шахта Миике в префектуре Фукуока, а также постройки, связанные с деятельностью так называемых тайных христиан в Нагасаки. Оба объекта включены в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Помимо этого, из-за разлива реки получил повреждения основанный около 1,2 тыс. лет назад синтоистский храм Аой Асо в Хитоеси, признанный объектом национального культурного наследия Японии. В настоящее время эксперты оценивают масштабы нанесенного ущерба.

Из 54 пострадавших объектов 21 находится в префектуре Кумамото, которая больше других подверглась действию стихии.

В результате 380 оползней и разлива более 100 рек повреждены около 15 тыс. домов и зданий на обширной территории от юго-запада до северо-востока Японии. По последним данным, погибли 77 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести. По оценкам правительства Японии, сельское, лесное и рыбное хозяйства страны в результате стихии понесли убытки на общую сумму более $170 млн.-0-