Более 585 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 585 тыс. и превысило 85,09 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные в среду данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

6 января по состоянию на 19:20 сообщалось о 85 091 012 заболевших и 1 861 005 умерших. Число инфицированных увеличилось на 585 557, умерших - на 11 632.

Более 44% случаев заражения коронавирусом приходятся на регион Европы (261 299), на втором месте - Северная и Южная Америка (242 785), на третьем - Юго-Восточная Азия (28 584).

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в США - 20 643 544. Далее следуют Индия (10 374 932), Бразилия (7 753 752), Россия (3 308 601), Великобритания (2 774 483), Франция (2 635 551), Италия (2 181 619), Испания (1 893 502), Германия (1 808 647), Колумбия (1 686 131), Аргентина (1 648 940) и Турция (1 455 763).-0-