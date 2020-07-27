Более 60 человек погибли при вооруженном нападении на деревню в Судане

27 июля, Хартум /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Более 60 человек погибли и еще около 60 получили ранения в результате вооруженного нападения в суданском регионе Дарфур. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В заявлении управления отмечается, что примерно 500 боевиков напали на деревню Мистери, расположенную недалеко от города Эль-Генейна, административного центра штата Западный Дарфур. Боевики также разграбили и сожгли рынок и несколько домов в деревне.

По сообщениям информационного агентства Судана, премьер-министр переходного правительства Абдалла Хамдук отметил, что направит силы безопасности в пять провинций в регионе Дарфур для защиты населения и обеспечения безопасности сельскохозяйственного производства.-0-