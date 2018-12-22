Более 60 человек пострадали во время протестов в Барселоне

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Барселоне произошли столкновения полиции со сторонниками независимости Каталонии, пострадали 62 человека, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Акция протеста в Барселоне произошла 21 декабря и собрала десятки тысяч человек. Демонстрация переросла в беспорядки и столкновения со стражами правопорядка. Протестующие бросали в полицейских камни, металлические предметы, бутылки и петарды. Среди пострадавших 35 сотрудников полиции, 13 демонстрантов были задержаны.

Причиной акции протеста стало выездное заседание правительства Испании в Барселоне. Испанские власти рассчитывали, что этот шаг ознаменует деэскалацию в конфликте вокруг независимости Каталонии. Однако сторонники отделения региона восприняли действия центральных властей как провокацию.-0-