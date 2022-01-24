Более 60% украинцев высказались против выдвижения Зеленского на второй президентский срок

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% жителей Украины не поддерживают выдвижение Владимира Зеленского на второй президентский срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного на его официальном сайте.

Исследование КМИС проводилось 20-21 января. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины.

"Большинство респондентов (62,5%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают - 30,3%", - говорится в тексте исследования.

Свой голос на выборах за действующего президента отдали бы 17,4% среди всех опрошенных и 23,5% среди определившихся с выбором. Кроме того, большинство респондентов (64,7%) считают, что дела в Украине двигаются в неправильном направлении.-0-