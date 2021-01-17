Более 688 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 688 тыс. и превысило 92,5 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 16 января данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По состоянию на 19:52 мск в субботу сообщалось о 92 506 811 инфицированных и 2 001 773 умерших. Число заразившихся увеличилось на 688 015, умерших - на 14 718.
Отмечается, что более 54% случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (373 931), на втором месте - регион Европы (219 615), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 500).
Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 23 097 938. Далее следуют Индия (10 542 841), Бразилия (8 324 294), Россия (3 544 623), Великобритания (3 316 023), Франция (2 825 764), Италия (2 352 423), Испания (2 211 967), Германия (2 019 636), Колумбия (1 849 101), Аргентина (1 770 715) и Мексика (1 588 369).-0-