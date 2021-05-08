Более 70 тыс. человек в Китае оказались в зоне бедствия из-за сильных ливней

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 тыс. человек в Китае оказались в зоне бедствия в результате сильных проливных дождей и угрозы наводнений. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ливни прошли в двух десятках городов и уездов в провинции Хунань в центре страны. Уровень воды в реках поднялся на 1-6 м, спасателями эвакуировано около 2 тыс. человек. Местные власти регулярно отслеживают ситуацию в наиболее опасных районах и рекомендуют жителям находиться подальше от крупных водоемов.-0-