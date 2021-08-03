Более 98% госпитализированных с коронавирусом в России не прошли вакцинацию - Мурашко

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 98% пациентов с коронавирусной инфекцией, госпитализированных в медучреждения, не привиты против коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов - это невакцинированные пациенты. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни", - сказал Михаил Мурашко.

При этом министр отметил, что пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию должен начать лечение практически в первые сутки. "Потому что мы видим сегодня: уже к пятым суткам развиваются тяжелые осложнения, и затягивание начала лечения - это просто опасно для жизни", - заключил Михаил Мурашко.

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России с начала пандемии зарегистрировано 6 334 195 случаев заражения COVID-19, выздоровели 5 659 746 человек, умерли 160 925.-0-