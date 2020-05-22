Более чем на 100 тыс. человек увеличилось в мире количество инфицированных коронавирусом за последние сутки

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за сутки более чем на 100 тыс., приблизившись к 5 млн. Количество смертей от заболеваний, вызванных коронавирусом, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 327 тыс., сообщила 22 мая Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 11:00 22 мая в мире зарегистрировано 4 993 470 инфицированных и 327 738 умерших. Количество случаев заражения за сутки возросло на 100 284, а умерших - на 4 482.

В Северной и Южной Америке – самое большое количество инфицированных - 2 220 267. За сутки зарегистрировано 54 264 случая заражения. Количество умерших увеличилось на 2 956 и достигло 131 605. В Европе зарегистрировано 1 966 244 заразившихся и 171 327 умерших. За 24 часа число инфицированных увеличилось на 19 634, а умерших - на 1 044.

Третье место в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции занимает Восточно-Средиземноморский регион – там зафиксировано 389 588 инфицированных и 10 648 умерших. За сутки число заразившихся увеличилось на 13 209, умерли 180 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 525 186 человек. Далее следуют Россия (326 448), Бразилия (291 579), Великобритания (250 912), Испания (233 037), Италия (228 006), Германия (177 212), Турция (153 548), Франция (141 590) и Иран (129 341).-0-